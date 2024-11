Mercato Milan - Dalla Turchia: "Contatti Chukwueze-Osimhen". E il Besiktas si prepara a ...

Come riferito da 'Fotomac', noto portale turco, Samuel Chukwueze avrebbe aperto all'addio nella sessione invernale di calciomercato e per questo motivo avrebbe telefonato più volte a Victor Osimhen, suo amico. L'obiettivo era quello di conoscere meglio la Super Lig in ottica trasferimento futuro. Non solo, perché fonti interne al club avrebbero confermato l'intenzione del Besiktas di presentare un'offerta a breve al Milan per l'esterno nigeriano. Ancora non si conoscono le cifre della proposta, ma quello che sembra sicuro è un trasferimento di 'Chukwu' a breve. Da capire, poi, la formula del trasferimento, che verosimilmente sarà un prestito oneroso.