Calciomercato Milan – Chukwueze e Nelson: incontri in settimana?

Una squadra che ha bisogno di innesti. Il Milan , in questa sessione di calciomercato , potrebbe inserire molti calciatori per migliorare e allungare una rosa che ha dimostrato di faticare con più competizioni. Dalla porta all'attacco, il Diavolo potrebbe cambiare faccia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto anche sulla fascia destra, dove il Milan , potrebbe essere alla ricerca di un titolare al posto dall'accoppiata Messias-Saelemaekers. Ecco le ultime su due possibili obiettivi.

Calciomercato Milan, possibili incontri per la fascia destra

In settimana, si legge, sarebbe possibile un nuovo incontro per Samuel Chukwueze del Villarreal (dal costo di almeno 25 milioni), e per Reiss Nelson in scadenza con l'Arsenal, entrambi obiettivi di Moncada. Uno di loro potrebbe essere il nuovo titolare per la fascia destra di Pioli, da anni considerato il vero punto debole della rosa rossonera. LEGGI ANCHE: Thuram difficile? Ecco il nuovo obiettivo del Milan