Calciomercato Milan – Domani mattina Chukwueze arriverà in Italia

Milan, Samuel Chukwueze atteso domani in Italia

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, giornalista di 'Relevo', attraverso il proprio profilo 'Twitter', Samuel Chukwueze dovrebbe giungere a Milano nella mattinata di domani, mercoledì 26 luglio. Il collega italiano aggiunge come l'esterno destro proveniente dal Villarreal non si aggregherà alla squadra negli Stati Uniti, ma rimarrà a Milanello per allenarsi da solo. Un dettaglio che noi vi avevamo già anticipato qualche ora fa.