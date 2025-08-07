Calciomercato Milan, Chukwueze in uscita: si tratta con il Fulham

Il Milan è tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare è impegnato in molte trattative sia in entrata sia in uscita. In rosa, infatti, ci sono giocatori che non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri e per i quali bisogna trovare una sistemazione. Tra questi, Samuel Chukwueze.