Calciomercato Milan, Chukwueze in uscita: si tratta con il Fulham

Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze in uscita. Il Fulham - secondo Tuttosport - sta trattando con i rossoneri per trovare la formula giusta
Il Milan è tra le squadre più attive in Italia sul calciomercato. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare è impegnato in molte trattative sia in entrata sia in uscita. In rosa, infatti, ci sono giocatori che non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri e per i quali bisogna trovare una sistemazione. Tra questi, Samuel Chukwueze.
Chukwueze al Fulham? Sì, ma alle condizioni del Milan
L'ala nigeriana veste rossonero da due stagioni, nelle quali, però, non ha mai convinto. Anche il nuovo tecnico non sembra voler puntare su di lui. Infatti, nella sua zona di campo è tornato Alexis Saelemaekers, che potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale per l'allenatore livornese. Con una sola competizione da disputare, Chukwueze rischierebbe di vedere troppo poco il campo. Dunque, è meglio separarsi.