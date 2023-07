Calciomercato Milan – Preso Chukwueze: cifre e dettagli del contratto

Samuel Chukwueze sarà un giocatore del Milan in questo calciomercato estivo. Affare fatto con il Villarreal: presto l'arrivo in Italia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermata su Samuel Chukwueze . Mancano, infatti, soltanto gli ultimi dettagli di natura burocratica. Poi l'esterno nigeriano, classe 1999 , autore di 13 gol e 11 assist in 50 partite nell'ultima stagione con il 'Sottomarino Giallo', sarà ufficialmente un giocatore rossonero.

Calciomercato Milan: è fatta per Chukwueze in rossonero!

Una volta risolti, nelle prossime ore, questi dettagli, Chukwueze salirà su un aereo per Milano. Dove, forse, troverà ad attenderlo anche Giorgio Furlani, CEO del club di Via Aldo Rossi, che domani sarà di nuovo in città, di rientro dagli Stati Uniti d'America, anche per lavorare alla chiusura definitiva del suo acquisto.