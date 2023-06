Calciomercato Milan – Chukwueze sondato dal Real: costa 20 milioni

Calciomercato Milan, Chukwueze piace anche al Real

Pioli, si legge, ha in mente di far pesare le proprie scelte anche sul calciomercato. Il Milan sta seguendo Samuel Chukwueze. Il 24enne nigeriano andrebbe ad occupare una delle due caselle da extracomunitario, è seguito da tempo dagli scout milanisti per il ruolo di esterno destro, è arrivato all’ultimo anno di contratto (scade il 30 giugno del 2024). In stagione ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in 37 partite di Liga, mentre in Conference League è stato protagonista con 2 reti e 3 assist. Pure il Real Madrid ha chiesto informazioni insieme al Milan e a diverse squadre inglesi, il prezzo al momento non è inferiore ai 20 milioni di euro. Con il possibile arrivo potrebbero salutare sia Messias che Saelemaekers. LEGGI ANCHE: Milan, possibile un duello con la Juve per un difensore