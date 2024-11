Calciomercato Milan – Chukwueze al Besiktas? Ha già fatto il primo passo

Samuel Chukwueze potrebbe presto trasferirsi dal Milan al Besiktas, come confermano alcune recenti indiscrezioni. L'esterno nigeriano nelle ultime uscite sta trovando maggiore spazio rispetto ad un avvio di stagione in chiaroscuro, ma la sua permanenza in rossonero sembra essere molto complicata. Da quella parte, infatti, spesso gioca Christian Pulisic e Paulo Fonseca ha dimostrato di preferirgli anche Yunus Musah in alcune specifiche occasioni. Al di là di questo, comunque, dalla Turchia si fanno sempre più insistenti le voci di un suo addio già nel prossimo calciomercato di gennaio.