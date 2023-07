Calciomercato Milan – Chukwueze ad un passo: ecco i dettagli

Intervenuto ai microfoni di TMW, Niccolò Ceccarini ha svelato alcuni dettagli della trattativa del Milan per Samuel Chukwueze

Intervenuto ai microfoni di TMW, Niccolò Ceccarini ha svelato alcuni dettagli della trattativa tra Milan e Villarreal per l'esterno d'attacco Samuel Chukwueze: "Il Milan ha chiuso la trattativa con il Villarreal per Chukwueze. Un’operazione che porterà nelle casse del club spagnolo una cifra di 20 milioni di euro più una parte consistente di bonus per arrivare intorno ai 28 complessivi".