Calciomercato Milan – Chukwuemeka, affondo decisivo? C’è l’ok del giocatore

Il Milan, come scrive Calciomercato.com, avrebbe riavviato i contatti con il Chelsea per il centrocampista Carney Chukwuemeka

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbe essere alla ricerca di due profili a gennaio. Un centrocampista e un terzino sinistro. Per il primo ruolo, i nomi sono già tanti. Il Diavolo potrebbe investire dei soldi per completare la rosa di Fonseca per terminare al meglio la stagione del Milan . Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Chukwuemeka, contatti riavviati. Moncada tenta l'affondo

Il Milan, come scrive Calciomercato.com, avrebbe riavviato i contatti con il Chelsea per il centrocampista Carney Chukwuemeka. Il classe 2003 è un vero e proprio pallino di Geoffrey Moncada e potrebbe presto arrivare l'affondo decisivo. Il giocatore avrebbe già detto si. L'idea sarebbe quella di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Ci sarebbe anche il Celtic Glasgow, forte sul giocatore, ma Moncada starebbe mantenendo la situazione sotto controllo su Chukwuemeka. La questione di calciomercato si potrebbe risolvere in qualche settimana. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - L'attaccante lo porta Leao? La clamorosa indiscrezione