Nel corso della sessione di calciomercato di gennaio, il primo obiettivo del Milan potrebbe essere Carney Chukwuemeka . Il centrocampista del Chelsea , infatti, difficilmente troverà spazio in Inghilterra, dove al momento viene considerato ai margini del progetto da parte dell'allenatore Enzo Maresca . D'altro canto, come riportato negli ultimi giorni, i rossoneri avrebbero fatto un tentativo nelle ultime ore della finestra estiva, anche se il primo obiettivo rimaneva comunque Adrien Rabiot . Difficilmente il francese potrà essere libero in inverno ed ecco che a quel punto il Diavolo potrebbe puntare tutto sul mediano dei Blues.

Mercato Milan - Chukwuemeka, a gennaio l'assalto: e lui strizza l'occhio

Secondo quanto riferito da 'fichajes.net', noto portale spagnolo, il Milan sarebbe intenzionato ad affondare il colpo per Carney Chukwuemeka nella sessione invernale di calciomercato. A questo proposito avrebbe già mandato un segnale chiaro ai rossoneri. Il ragazzo avrebbe infatti ricevuto richieste dalla Turchia, ma pur di trasferirsi al Diavolo avrebbe rifiutato tutte le destinazioni. Preferirebbe infatti rimanere al Chelsea per i prossimi mesi ed attendere il club di via Aldo Rossi nella finestra invernale. Un indizio chiarissimo delle sue volontà per il futuro.