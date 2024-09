Calciomercato Milan – Chukwuemeka nome caldissimo: a gennaio sarà assalto

Carney Chukwuemeka è destinato ad essere l'obiettivo numero uno del Milan nel calciomercato di gennaio. Sebbene la finestra inevrnale sia ancora molto lontana nel tempo, bisogna comunque tenere presente che le società sono sempre al lavoro, sotto traccia, per non farsi mai trovare impreparati. L'infortunio di Ismael Bennacer in Nazionale, poi, ha riaperto una lacuna nella mediana rossonera. La decisione è stata quella di non andare sugli svincolati e far crescere i propri talenti Kevin Zeroli e Silvano Vos. Ma questo potrebbe cambiare.