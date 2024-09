Piovono conferme sull'interesse del Milan per Carney Chukwuemeka: le parti vorrebbero trovare un accordo per gennaio ...

Nel corso della sessione di calciomercato di gennaio, l'obiettivo numero uno del Milan potrebbe essere Carney Chukwuemeka . Il centrocampista del Chelsea , infatti, potrebbe non trovare particolare spazio in Inghilterra, dove al momento viene considerato ai margini del progetto da parte dell'allenatore Enzo Maresca . D'altro canto, come riportato negli ultimi giorni, i rossoneri avrebbero fatto un tentativo nelle ultime ore della finestra estiva. Anche se il primo obiettivo rimaneva comunque Adrien Rabiot . Il francese difficilmente potrà essere libero in inverno ed ecco che a quel punto il Diavolo potrebbe puntare tutto sul mediano dei Blues.

Calciomercato Milan - Chukwuemeka, piovono conferme: a gennaio può essere rossonero se ...

Già erano arrivati segnali in questo senso dalla Spagna, ma nelle ultime ore sono giunte conferme anche dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato da 'The Hard Tackle', infatti, il Milan sarebbe intenzionato a prendere Carney Chukwuemeka nella sessione invernale di calciomercato. Le parti avrebbero intenzione di trovare un accordo per gennaio, quando il ragazzo dovrebbe essere libero. Al momento non ci sarebbero ancora trattative nel vivo. Non è escluso, però, che l'affare si scaldi nei prossimi mesi o nelle settimane a venire.