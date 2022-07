Mercato Milan, dalla Germania: “N’Dicka potrebbe lasciare l’Eintracht”

Christopher Michel, giornalista del canale tedesco SPORT1, ha commentato il possibile interesse del Milan nei confronti di Evan N'Dicka, difensore dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i rossoneri sarebbero tornati sulle tracce del francese classe 1999, in scadenza di contratto tra un anno. Proprio in virtù di questo, il costo del cartellino sarebbe molto più basso rispetto al valore di mercato da 32 milioni. N'Dicka non è comunque la prima scelta del Milan in quel ruolo. I rossoneri, infatti, premono per Japeth Tanganga del Tottenham e ci sarebbe anche un incontro in programma nei prossimi giorni, molto probabilmente tra giovedì e venerdì, con Paratici. L'intento del Milan è avere il difensore inglese in prestito oneroso con diritto di riscatto.