Calciomercato Milan – Colpo dal Barcellona? Occhi sul difensore

Calciomercato Milan - Nuovo obiettivo dal Barcellona? Ecco il possibile colpo

Come riportato dal portale fichajes.net, il futuro di Andreas Christensen sembra allontanarsi dal Barcellona , ​​e squadre di Serie A come Inter, Juventus e Milan avrebbero già espresso il loro interesse ad ingaggiare il difensore centrale danese. Il Milan, in particolare, vedrebbe Christensen come un giocatore chiave per fornire forza ed esperienza al reparto. Secondo il portale, però, l'offerta per accontentare il Barcellona dovrebbe essere di circa 40 milioni di euro. Una cifra proibitiva per il calciomercato invernale. Vedremo quali saranno le mosse del Milan.