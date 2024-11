Calciomercato: Milan in movimento, chiusura spostata al…

Arrivano importanti aggiornamenti sul calciomercato invernale, che vedrà il Milan impegnato nel rafforzare e completare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca , con particolare attenzione a quei reparti che hanno mostrato delle lacune in questa prima parte di stagione.

La finestra di mercato aprirà il 2 gennaio 2025, poco dopo la ripresa del campionato dopo le festività natalizie. La novità principale riguarda però la data di chiusura: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il mercato invernale si concluderà alla mezzanotte del 3 febbraio 2025, anziché il 2, come indicato inizialmente. Sebbene la sessione non sia ancora iniziata, le previsioni indicano un mese di trattative molto intenso e ricco di movimenti.