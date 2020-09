Calciomercato Milan – Chiesa, sogno degli ultimi giorni della sessione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha ammesso la stima per Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, ieri ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

“Chiesa è uno dei migliori giovani italiani – le parole di Maldini, riportate dal ‘Corriere della Sera‘ in edicola stamattina -, ma non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina. Questo è lo stato dei fatti ad oggi”.

Ad oggi, appunto, il commento del quotidiano generalista. Maldini, infatti, non nasconde l’ammirazione per il numero 25 viola, valutato, però, ancora tanto dal Presidente del club gigliato, Rocco Commisso.

Il Milan, adesso, ha altre priorità, come un difensore centrale ed un centrocampista (Tiémoué Bakayoko). Chiesa, però, potrebbe essere il sogno, in prestito, degli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato.

Soltanto, però, se il calciatore andrà alla rottura con la Fiorentina. A breve Commisso è atteso in Italia: Chiesa, per ora, non vuole rinnovare il contratto con il club toscano, che scadrà il 30 giugno 2022.

Se non cambierà idea, potrebbe diventare plausibile una separazione tra la Fiorentina e Chiesa. Milan pronto all’affare. LE ULTIME SUL MERCATO ROSSONERO DA GIANLUCA DI MARZIO >>>