Calciomercato Milan – Chiesa, pista non caldissima: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – E’ di questa mattina l’indiscrezione di un’apertura della Fiorentina per Federico Chiesa. Il classe 1997, in scadenza di contratto nel 2022, piace da molto al Milan e soprattutto all’allenatore Stefano Pioli. Nonostante ciò, secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, la pista non sarebbe così calda. Il motivo? La valutazione altissima che la Viola fa del suo numero 25: 60 milioni di euro. Stesso discorso per Nikola Milenkovic, per cui Rocco Commisso chiede 40 milioni.

