Calciomercato Milan – Chiesa e Milenkovic, novità in casa Fiorentina

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Giornata di novità in casa Fiorentina, che presenta le nuove maglie per la stagione 2020/2021. Tra i testimonial spicca l’assenza di Federico Chiesa e Nikola Milenkovic, due titolari inamovibili della Viola. Un indizio che potrebbe significare molto sul mercato viste le richieste molteplici che hanno i giocatori, compreso il Milan, che valuta entrambi come rinforzi per il prossimo campionato.

Secondo quanto riferisce ‘La Nazione’, però, il club di Rocco Commisso ha già offerto il rinnovo di contratto sia a Chiesa che a Milenkovic ed è in attesa di una risposta ancora non arrivata. I due classe 1997 hanno il contratto in scadenza nel 2022, motivo per cui c’è una certa fretta per il prolungamento. Permanenza alla Fiorentina o voglia di cambiare aria già in questa sessione di mercato? La risposta dovrebbe arrivare a breve.

