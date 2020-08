Calciomercato Milan – Chiesa, decisione sul futuro a inizio settembre

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nei giorni scorsi Stefano Pioli ha dichiarato che il Milan ha bisogno di pochi acquisti ma nelle giuste zone di campo. Uno di questi, una sua precisa richiesta, risponde al nome di Federico Chiesa. Il classe 1997, che Pioli conosce bene dopo l’esperienza alla Fiorentina, sarebbe un innesto importantissimo per i rossoneri, che alzerebbero di parecchio il livello tecnico dell’attacco. Ma c’è davvero la possibilità che Chiesa possa lasciare la Fiorentina?

Secondo quanto riferisce ‘FirenzeViola.it’, le due parti in causa avrebbero stabilito come deadline l’inizio del campionato. Bisognerà aspettare intorno a metà settembre dunque per conoscere il futuro del figlio d’arte. Attenzione però alle richieste del club di Rocco Commisso, che non accetta contropartite e continua a sparare alto per il suo gioiello.

