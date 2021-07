Calciomercato Milan – Chi tra Odriozola e Dalot? Ecco la situazione

Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione del Milan per quanto riguarda il calciomercato dei terzini: chi tra Odriozola e Dalot?

Il Manchester United vorrebbe tenere il giocatore o in alternativa cederlo a titolo definitivo, mentre i rossoneri puntano ad un nuovo prestito. Nella scorsa stagione, Dalot era arrivato al Milan con la formula del prestito secco, mentre questa volta Maldini potrebbe anche puntare ad ottenere il diritto di riscatto. Più semplice invece la trattativa per Odriozola, anche se viene considerato un piano B. La volontà del club di via Aldo Rossi è quella di provare a ottenere nuovamente il terzino dello United: se non sarà possibile ottenere il giocatore, ci sarà l'affondo sullo spagnolo.