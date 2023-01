Mercato Milan – Chelsea disposto a cedere Ziyech solo a titolo definitivo

Sfumato il colpo di Nicolò Zaniolo, negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento al Milan di Hakim Ziyech. Anche 'Sportmediaset', nel corso dell'edizione odierna su 'Italia Uno', ha fatto il punto della situazione su un possibile cambio di maglia del fantasista marocchino. In realtà il suo arrivo non è semplice, in quanto il Chelsea, club proprietario del cartellino del giocatore, sarebbe disposto a cedere l'ex Ajax solamente a titolo definitivo e non in prestito. Il prezzo fissato dal club inglese è di 20 milioni di euro, con il Milan che, acquistandolo, potrebbe usufruire del Decreto Crescita. Vedremo, dunque, se in questi ultimi giorni di mercato invernale i rossoneri tenteranno l'assalto a Ziyech o meno. Milan, Krunic titolare contro il Sassuolo? Si scalda anche De Ketelaere