Calciomercato Milan – Mediaset: per Ziyech problema ingaggio

Il Milan continua a pensare ad Hakim Ziyech per il calciomercato. Occhio però al possibile problema dell'ingaggio

Il Milan continua a pensare alla prossima sessione di calciomercato . La missione di Paolo Maldini e Frederic Massara sarà quella di individuare i giusti profili per rinforzare la rosa. Un ruolo dove si potrebbe intervenire fin da subito, è quello dell'esterno destro. Un reparto dove i rossoneri non possono contare su un giocatore titolare fisso.

Calciomercato Milan, problema d'ingaggio per Ziyech

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi durante SportMediaset, il Milan sarebbe sempre interessato ad Hakim Ziyech. L'addio al Chelsea nel prossimo gennaio sarebbe sempre più possibile. In caso di arrivo ai blues di Cristiano Ronaldo, il marocchino potrebbe partire verso i rossoneri, anche in prestito. Il problema sarebbe quello dell'ingaggio: Ziyech a Londra, percepisce 6 milioni di euro annui. Una cifra che potrebbe essere ritenuta troppo alta dalla dirigenza del Milan.