Calciomercato Milan – Ceccarini: “Ziyech ancora possibile a gennaio”

Il Milan pensa al calciomercato: dopo la vittoria per 2-1 contro lo Spezia, restano due giornate di Serie A prima della sosta per il Mondiale. Alla sessione invernale mancano ormai poco meno di due mesi. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara, potrebbero pensare già ai profili da seguire. La rosa rossonera potrebbe avere bisogno di qualche colpo, per tenere il passo con un Napoli in grande spolvero.