Calciomercato Milan, occhi su Ziyech: ai ferri corti con il Chelsea?

Il Milan ha chiuso la scorsa sessione di calciomercato senza un colpo che chiedevano tanti tifosi. Il famoso esterno destro d'attacco, infatti, non è arrivato. Nonostante quel ruolo sia reputato da molti uno dei punti deboli della rosa. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara , potrebbero scandagliare il mercato alla ricerca del giusto profilo da inserire a gennaio.

Calciomercato Milan, Ziyech e la storia di Instagram

Uno dei giocatori che spesso è stato in orbita Milan è Hakim Ziyech. L'esterno al Chelsea è stato il lontano parente del giocatore visto nei suoi anni migliori all'Ajax. Per questo una sua partenza in prestito, non sarebbe esclusa, neanche nel prossimo calciomercato invernale.