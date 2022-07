Calciomercato Milan – Chelsea su Leao, il Diavolo affretta il rinnovo

Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao in questo calciomercato estivo: lo cerca il Chelsea. Motivo per cui vorrebbe rinnovare presto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto di calciomercato su Rafael Leao, attaccante del Milan. In particolare, focalizzando la sua attenzione sul fatto che presto si riprenderà a parlare con il suo procuratore, Jorge Mendes, per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2024.

L'obiettivo del Milan, ha commentato il quotidiano capitolino, è sempre lo stesso da sei mesi a questa parte: prolungare il contratto del calciatore che, in prospettiva, può essere il più forte della rosa rossonera. Adeguando, ovviamente, lo stipendio di Leao che, andando in doppia cifra di gol e assist, nell'ultima annata è stato decisivo per lo Scudetto.

Calciomercato Milan, Leao tra rinnovo e sondaggio del Chelsea

L'intenzione di Paolo Maldini e Frederic Massara è quella di blindare Leao al Milan già in questo calciomercato estivo. Soprattutto perché, ha incalzato il 'CorSport', dall'estero cominciano a suonare sirene di squadre importanti come Manchester City e Chelsea.

Anzi: secondo diversi quotidiani sportivi britannici, i 'Blues' sarebbero davvero interessati a Leao. Anche se, al momento, non hanno presentato proposte ufficiali al Milan. Il portoghese, classe 1999, fa gol a molte squadre poiché ritenuto da molti addetti ai lavori come uno degli esterni d'attacco più forti dei prossimi anni.

Nel contratto di Leao con il Milan esiste una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Il Chelsea ha fatto dei sondaggi, attraverso Jorge Mendes, agente del giocatore, chiedendo informazioni sulla possibilità di fare un tentativo nel corso di quest'estate di calciomercato. Una fase 'esplorativa', insomma.

A 'Casa Milan', però, si aspettano che prima o poi qualche top club si presenti soldi alla mano per Leao. Ecco perché il Diavolo spera di trovare un accordo sul nuovo contratto, e sull'aumento dell'ingaggio, entro poche settimane. Nel caso così non fosse, se arrivassero proposte concrete, molto alte, il Milan le valuterebbe.

Soltanto, però, a partire dagli 80-90 milioni di euro in su. Anche perché i rossoneri dovranno riconoscere il 15% della cessione al Lille, proprio per una clausola inserita nel contratto del giocatore nel momento del suo trasferimento in rossonero.