Calciomercato Milan – Chelsea su Leao, ma i rossoneri fanno muro

Rafael Leao non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo, sebbene il Chelsea sia molto interessato. Presto si parlerà di rinnovo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Rafael Leao. Questo perché ieri il 'Times' ha fatto notare come il Chelsea sia seriamente interessato a mettere le mani sull'attaccante portoghese classe 1999.

La 'rosea', però, è partita dall'analisi di alcune certezze. La prima è che il Chelsea non ha mai chiamato, finora, il Diavolo per il suo numero 17 né tanto meno, ovviamente, ha presentato un'offerta. La seconda è che il Milan non ha alcuna voglia di cedere Leao e il ragazzo, in Italia, sta più che bene.

La terza è che l'operazione, complicata, sarebbe realizzabile soltanto con un affondo in questi giorni, a breve, e non nella volata finale del calciomercato estivo, poiché il Milan non avrebbe poi modo e tempo di sostituire degnamente Leao. E poi ci sono da considerare, in un'eventuale trattativa per la sua cessione, delle questioni 'accessorie'.

Calciomercato Milan, Leao piace al Chelsea ma non partirà ora

In primis, Leao deve pagare 16,5 milioni di euro (più spese) allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del suo contratto, avvenuta nel 2018, come stabilito dal Tribunale. Inoltre, il Lille, club da cui il Diavolo prelevò il giocatore nell'estate 2019, ha diritto al 15% di una sua cessione.

Infine, va considerato come Leao abbia firmato due procure: una con Jorge Mendes, l'altra con un avvocato francese molto legato a suo padre. Chiaramente, tra pretese e commissioni, si va vicino ai 35 milioni di euro di spese 'varie ed eventuali'. Il Chelsea, pertanto, dovrebbe accontentare tutti, non soltanto il Milan.

Il Diavolo spera, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', di restare assolutamente con Leao. I rossoneri potrebbero capitolare soltanto con un'offerta quasi irreale, sicuramente in tripla cifra. I 'Blues', di fatto, per prendere Leao ora dal Milan, dovrebbero pagare i 150 milioni di euro della clausola rescissoria del contratto di Leao, non più valida per il 2022 perché scaduta nella prima metà di luglio.

In questo scenario si inserisce Jorge Mendes, procuratore di Leao, che ha tutto l'interesse ad esplorare il mercato ed a cercare una soluzione oltre i 100 milioni di euro per 'spostare' il suo assistito. Mendes, per la 'rosea', ha certamente parlato con il Chelsea e con il suo giocatore, garantendo al Milan che un'offerta arriverà.

In fin dei conti, l'anno passato mandò Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United proprio nella fase finale delle trattative estive. Al momento, però, i tifosi del Milan non devono essere preoccupati. La possibilità che il Chelsea faccia un'offerta irrinunciabile sono basse.

Dovesse farla, la palla passerebbe al Milan che, in caso di cessione di Leao in questo calciomercato estivo, dovrebbe reperire un sostituto in tempi rapidi. Che non potrebbe essere Hakim Ziyech, il quale gioca sul versante opposto sul terreno di gioco. A meno di follie, insomma, per 'La Gazzetta dello Sport' Leao resterà al Milan ed a settembre si ricomincerà a parlare di rinnovo.

A 'closing' effettuato, quindi alla fine del prossimo mese, sarà Gerry Cardinale a gestire questa pratica così delicata. Il rinnovo deve tenere presente i 20 milioni di euro di risarcimento spese incluse da dare allo Sporting, che, di fatto, 'pignorano' un quinto dello stipendio di Leao.

Il Milan vuole rinnovare il contratto con Leao, lui vuole rinnovarlo, ma non sarà semplice farlo. Vedremo come si evolverà la vicenda: risposte attese in autunno, possibilmente prima dei Mondiali. Difesa, la nuova idea di Maldini e Massara: le ultime di mercato sul Milan >>>