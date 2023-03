Calciomercato Milan – Chelsea e Newcastle su Brahim Diaz

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato, dovrà anche decidere cosa fare di Brahim Diaz , in prestito dal Real Madrid . I rossoneri hanno l'opzione per il riscatto, ma potrebbero voler trattare sul prezzo. Sul calciatore, ci potrebbero essere anche due club inglesi. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, occhio alle inglesi per Brahim Diaz

Secondo quanto riportato da il Mirror, su Brahim Diaz, ci sarebbe l'interesse anche di Chelsea e Newcastle. Ricordiamo che il Milan avrebbe la possibilità di acquistare il calciatore dal Real Madrid per 22 milioni di euro. I rossoneri e i blancos, potrebbero trattare sulla cifra del riscatto dello spagnolo. Per questo, alcune squadre, potrebbero inserirsi nella trattativa. Al momento, Brahim Diaz, resta la prima opzione sulla trequarti per Stefano Pioli, per questo il Milan, potrebbe volerlo riscattare in estate dal Real Madrid. Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Le big della Premier su Bennacer”