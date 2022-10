Calciomercato Milan – Il Chelsea potrebbe riprovarci a gennaio per Leao

E' ormai chiaro a tutti che la punta di diamante di questo Milan sia Rafael Leao . Il talento del portoghese è esploso nella passata stagione e ha ancora tantissimi margini di miglioramento. Partita dopo partita, l'ex Lille diventa sempre più determinante a suon di gol, assist e giocate da top player mondiale. Proprio per questo motivo, in estate, il Chelsea aveva chiesto delle informazioni al club di via Aldo Rossi per il portoghese, ma ogni discorso non è mai stato approfondito.

Stando a quanto riferisce il 'Corriere della Sera', non è da escludere che lo stesso Chelsea - avversario del Milan questa sera in Champions League - possa fare un tentativo per Leao a gennaio. In ogni caso, i rossoneri non lo cederebbero per meno di 110-120 milioni di euro. Anzi, la volontà della dirigenza milanista sarebbe quella di far rinnovare il contratto al giocatore. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.