Calciomercato Milan – Chelsea su Hojlund: la richiesta dell’Atalanta

Calciomercato Milan, su Hojlund anche il Chelsea

Come riportato dal Daily Mail nel mirino del Chelsea sarebbe finito Rasmsus Hojlund, centravanti dell’Atalanta, nonché rivelazione della Serie A. Il norvegese in questa stagione ha messo a segno sette gol e due assist. Sarebbe già avvenuto un incontro con il presidente nerazzurroPercassi, ma Gasperini punta molto sul ragazzo. Difatti l’Atalanta, per farlo partire a giugno, chiederebbe 65 milioni di euro. Sul classe 2003 ci srebbero anche altre big europee come il ManchesterUnited e il Bayern Monaco. Una concorrenza che potrebbe essere molto difficile per il Milan. Milan, il 'nuovo' centrocampo penalizza De Ketelaere?