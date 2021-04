Calciomercato Milan – Che occasione a costo zero. Maldini ci pensa | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: c'è un giocatore molto importante in scadenza di contratto. Maldini e Massara ci pensano

Di certo non stiamo parlando di un calciomercato faraonico. Il Milan, come sempre, starà attento ai bilanci, soprattutto dopo l'emergenza coronavirus. Ecco perchè da questo punto di vista gli affari a costo zero possono essere molto importanti. Non a caso per mesi si è parlato di Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia, con Maldini che ha ammesso nei mesi scorsi l'interesse per il giocatore.