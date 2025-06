Calciomercato Milan, che futuro per Camarda? Sono due le opzioni. Ecco quali

Il Milan si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione guidata da Igli Tare e Massimiliano Allegri, un cambio radicale che riguarda anche la rosa rossonera. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders, e i tanti dubbi sul futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan, i rossoneri sono pronti a voltare pagina per riscattare la scorsa e pessima stagione. Tra i tanti giocatori in dubbio vi è anche Francesco Camarda. La sua permanenza in rossonero non è in discussione ma si riflette per trovare la scelta migliore per la crescita del ragazzo.