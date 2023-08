Calciomercato Milan, cessioni fondamentali: ballano 70 milioni

In mezzo al campo, continua il quotidiano, sarebbero al vaglio le posizioni di Yacine Adli col sandaggio dell'Ajax e Alexis Saelemaekers che si trova davanti non solo Chukwueze e Pulisic, ma anche Luka Romero. Il Milan ha una valutazione sugli 8 milioni sia per Adli sia per Saelemaekers . Il nodo principale sarebbe quello legato a Charles De Ketelaere. L’ex Bruges, manifesto dello scorso mercato estivo, è stato un investimento fallito da Paolo Maldini e Ricky Massara e ora il trio Furlani-Moncada-D’Ottavio si trova in mano una patata bollente non da poco. Il Milan dovrebbe avere la garanzia di poter incassare 28 milioni, con una cessione a titolo definitivo o con un prestito oneroso con obbligo di riscatto non condizionato.

Attacco

Discorso simile per Divock Origi. Il belga avrebbe estimatori in Premier League (West Ham se dovesse cedere Scamacca) ed è stato contattato da squadre arabe. Anche per lui, così come per Messias, lo spazio è ridotto al lumicino e non sembrano esserci dietrofront da parte di Pioli che non lo ha portato negli Usa.