Calciomercato Milan – Dalle cessioni il tesoretto per acquistare Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe acquistare Alvaro Morata: il tesoretto verrebbe ricavato da alcune cessioni

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del possibile acquisto da parte del Milan di Alvaro Morata. L'attacco dei rossoneri sarà da rifondare, in quanto l'unico sicuro di rimanere è Olivier Giroud nonostante vada verso i 37 anni. Proprio per questo motivo, il francese avrebbe bisogno di un partner di peso e Morata potrebbe fare al caso del Milan. In scadenza nel 2024 con l'Atletico Madrid, i rossoneri potrebbero acquistarlo per 15-20 milioni di euro, ma il problema principale è legato allo stipendio, in quanto lo spagnolo guadagnava 5 milioni di euro quando vestiva la maglia della Juventus. Il Milan riuscirà quantomeno a pareggiare l'offerta? Potrebbe, grazie ad un tesoretto ricavato dalle cessioni degli esuberi e dei premi ricavati dai passaggi dei turni di Champions League.

Chi potrebbe lasciare il Milan in estate sono Rebic e Ballo-Toure. Con le loro cessioni il Milan potrebbe guadagnare una decina di milioni di euro. Il tutto senza dimenticare Leao, ma lì il discorso è molto più ampio: se dovesse andar via (e ad una cifra intorno ai 100 milioni di euro), il Milan dovrebbe ricorrere subito ai ripari e acquistare un calciatore molto forte per sostituirlo. Tornando alla possibilità di acquistare Morata, il Milan risparmierà i 3.5 milioni di euro d'ingaggio di Sergino Dest, calciatore che non verrà riscattato dal Barcellona che chiede 20 milioni di euro. Inoltre c'è da capire anche quale futuro spetta a Divock Origi: il belga ha deluso fin qui e guadagna 4 milioni di euro. Da una sua cessione il Milan non solo genererebbe una plusvalenza, ma andrebbe anche a risparmiare sull'ingaggio.

Di sicuro è che il Milan risparmierà i 2.5 milioni di euro di stipendio di Bakayoko, il quale tornerà al Chelsea dopo i due anni in prestito al Milan. Anche da un addio di Ibrahimovic il Milan potrebbe risparmiare qualcosa intorno agli 1.5 milioni di euro, di certo è che lo farà grazie agli addii di Tatarusanu e Mirante, anche se i rossoneri hanno già trovato l'accordo per Sportiello. Infine resta da capire se il club di via Aldo Rossi deciderà o meno di investire i 12 milioni chiesti dal Wolfsburg per il riscatto di Vranckx e se Adli, che guadagna 800mila euro, verrà ceduto in prestito. Milan-Napoli non solo in campo: sfida per un talento della Serie A.