Calciomercato Milan – Addii in vista: cambierà una squadra intera

Il secondo sarà Marco Sportiello, il terzo ancora in dubbio, visto che può andare via anche Devis Vásquez per liberare un posto da extracomunitario in organico. Rimandato a giugno ogni possibile discorso per Zlatan Ibrahimović ma, per 'La Gazzetta dello Sport', le chance di vederlo in rossonero per la stagione 2023-2024 sono vicine allo zero. Così come per Aster Vranckx, che pure al Milan non dispiace: è improbabile che sia rinegoziato l'accordo con il Wolfsburg per tenerlo.