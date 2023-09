Calciomercato Milan – Rivoluzione estiva: in 19 hanno lasciato Milanello

Un calciomercato che ha visto il Milan protagonsita. I rossoneri si sono mossi tantissimo cercando di cambiare le vesti alla rosa. Il Diavolo ha chiuso per ben 10 operazioni in entrata, ma non solo. Sono stati tantissimi i giocatori che hanno lasciato Milanello questa estate. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Milan, che rivoluzione!

L’accordo, si legge, nella tarda serata di venerdì, con il calciomercato inglese che ha chiuso dopo quello italiano. Così Fodé BalloTouré ha avuto il tempo di trovare l’accordo con il Fulham per una stagione in prestito secco: il terzino ex Milan si è aggiunto in coda all’uscita di Divock Origi al Nottingham Forest, anche lui in prestito. Dal Milan, in una sola sessione di calciomercato, tra fine contratti e cessioni vere e proprie, sono partiti ben 19 giocatori: Tatarusanu, Vasquez, Dest, Gabbia, Bakayoko, Vranckx, Diaz, Saelemaekers, Ibra, Messias, Lazetic, Maldini, Colombo, Tonali, De Ketelaere, Rebic, Brescianini e appunto Ballo-Touré e Origi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Finita la sessione. Cosa aspettarsi dal futuro?