Calciomercato Milan, cessioni fino all’ultimo giorno: cifre e dettagli

Quindi, è partito anche Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, classe 2002, si è trasferito a Bergamo, per indossare la maglia dell'Atalanta di Ivan Jurić. Il giocatore, che ha prima prolungato il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2030, è andato ai nerazzurri in prestito oneroso (4 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 26). Inoltre, il Diavolo si è riservato il 10% sull'eventuale, futura rivendita di Musah qualora la 'Dea' esercitasse la sua opzione di acquisto a fine stagione.