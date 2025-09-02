Pianeta Milan
Calciomercato Milan, cessioni fino all'ultimo giorno: cifre e dettagli
Il Milan ha concluso altre tre cessioni nell'ultimo giorno del calciomercato estivo 2025. Ecco tutto quello che c'è da sapere sugli affari
Il calciomercato estivo 2025 del Milan si è caratterizzato, oltre che per il congruo numero di acquisti, anche e soprattutto per una sequela incredibile di cessioni. Le ultime tre, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sono arrivate proprio ieri, nell'ultimo giorno utile della sessione.

È andato al Bournemouth il laterale spagnolo Álex Jiménez, classe 2005, prima delle tre cessioni conclusa in ordine di tempo nel folle 'Deadline Day' del calciomercato del Milan. La formula, prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 18,5). Un diritto che diventerà obbligo nel momento in cui il canterano del Real Madrid avrà totalizzato 18 presenze da titolare in Premier League con le 'Cherries'.

Quindi, è partito anche Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, classe 2002, si è trasferito a Bergamo, per indossare la maglia dell'Atalanta di Ivan Jurić. Il giocatore, che ha prima prolungato il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2030, è andato ai nerazzurri in prestito oneroso (4 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 26). Inoltre, il Diavolo si è riservato il 10% sull'eventuale, futura rivendita di Musah qualora la 'Dea' esercitasse la sua opzione di acquisto a fine stagione.

Infine, 'last but not least', ultima ma non per ordine di importanza, proprio sul gong del calciomercato, la cessione di Samuel Chukwueze al Fulham: il Milan, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, potrà arrivare ad incassare dalla futura vendita del nigeriano quasi 28 milioni di euro. Mica male, per un giocatore che in due anni in rossonero non ha praticamente mai convinto.

