Calciomercato Milan, cessioni fino all’ultimo giorno: cifre e dettagli

Quindi, è partito anche Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, classe 2002, si è trasferito a Bergamo, per indossare la maglia dell'Atalanta di Ivan Jurić. Il giocatore, che ha prima prolungato il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2030, è andato ai nerazzurri in prestito oneroso (4 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 26). Inoltre, il Diavolo si è riservato il 10% sull'eventuale, futura rivendita di Musah qualora la 'Dea' esercitasse la sua opzione di acquisto a fine stagione.
Infine, 'last but not least', ultima ma non per ordine di importanza, proprio sul gong del calciomercato, la cessione di Samuel Chukwueze al Fulham: il Milan, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, potrà arrivare ad incassare dalla futura vendita del nigeriano quasi 28 milioni di euro. Mica male, per un giocatore che in due anni in rossonero non ha praticamente mai convinto.
