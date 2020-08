Calciomercato Milan – Cessione Reina? Cifre ed impatto a bilancio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo il prestito semestrale all’Aston Villa, da poco Pepe Reina ha fatto ritorno al Milan per il suo ultimo anno di contratto. Il portiere spagnolo non resterà tuttavia a Milanello, con la dirigenza che sta studiando tutte le soluzioni possibili per liberarsi del suo ingaggio. Dopo aver valutato l’ipotesi rescissione, nelle ultime ore si sta facendo avanti la pista Valencia.

Liberarsi di Reina è per il Milan una priorità, visti i costi a bilancio del portiere ex Napoli. Al prossimo 31 agosto, Reina avrà un valore netto di € 833.334. Da questo punto di vista la società è disposta a registrare una piccola minusvalenza, concedendogli la lista gratuita, a patto di liberarsi dei costi gravosi che derivano dal salario dell’estremo difensore.

Nella stagione 2020-2021, lo spagnolo peserebbe a bilancio per una cifra pari a € 5.208.334 (€ 833.334 di ammortamento e il resto di stipendio lordo). Un’enormità per un calciatore che non rientra affatto nei piani tecnici. Per questo si arriverà all’addio, con la pista Valencia che potrebbe soddisfare sia Reina sia il club rossonero. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>