Calciomercato Milan – Rebic è in vendita: ecco quanto chiede il club

Ante Rebic è destinato a lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Finito l'idillio tra i rossoneri e l'attaccante croato

Daniele Triolo

Ante Rebic sembra destinato a lasciare il Milan nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'calciomercato.com'. Finito, dunque, l'idillio tra i rossoneri e l'attaccante croato, classe 1993, arrivato al Milan dall'Eintracht Francoforte nell'estate 2019 nell'ambito di uno scambio di prestiti con André Silva e successivamente confermato a titolo definitivo, con contratto fino al 30 giugno 2025, per 6,7 milioni di euro l'estate successiva.

Calciomercato Milan, Rebic verso l'addio al Diavolo — Dopo le prime due stagioni, 2019-2020 e 2020-2021, in cui Rebic è esploso nella seconda parte dell'annata, andando in ambedue le volte in doppia cifra e risultando un fattore per la squadra di mister Stefano Pioli, le seguenti due tra infortuni, panchine e prestazioni scadenti hanno evidenziato un netto calo del numero 12 rossonero. Sia in termini di rendimento sia, ovviamente, di incidenza nelle fortune rossonere e, di conseguenza, ora Rebic è diventato un'alternativa sacrificabile.

Quest'anno, finora, ha segnato 3 gol (di cui 2 alla prima giornata di Serie A contro l'Udinese) e fornito 2 assist. Troppo poco per meritarsi la conferma al Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara avevano già parlato con il suo entourage per cercare una 'strategia di uscita' del croato in vista del prossimo calciomercato estivo. Con la cessione di Rebic il Milan finanzierà, in parte, la sua campagna acquisti in entrata. Ma quanto chiede il Diavolo per dirsi addio con Rebic dopo quattro anni di militanza rossonera?

Valutato 15 milioni, piace soprattutto al Wolfsburg — Per 'calciomercato.com', 15 milioni di euro. Il Milan realizzerebbe, così, una bella plusvalenza e, tra ingaggio netto percepito da Rebic (3,5 milioni di euro a stagione) e quota di ammortamento del suo cartellino, diminuirebbe anche i costi annuali in bilancio di 5 milioni di euro. Mica male. Rebic potrebbe far ritorno in Bundesliga, dove ha molti estimatori. In testa, il Wolfsburg, allenato dal suo connazionale Niko Kovac, che già lo aveva avuto alle sue dipendenze a Francoforte. Milan, De Ketelaere va via? Le ultime news >>>