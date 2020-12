Calciomercato Milan – Cessione Krunic: la posizione del club | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Krunic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nelle ultime settimane tiene banco in casa rossonera il futuro di Rade Krunic. Il centrocampista, infatti, è tra i quattro centrali di centrocampo quello che ha giocato di meno, e dunque in tanti ipotizzano una sua cessione a gennaio.

Il portale gianlucadimarzio.com, però, fornisce degli aggiornamenti importanti sull’ex Empoli. Stando alle ultime indiscrezioni, Krunic non lascerà il Milan a gennaio. Il calciatore piace molto a Stefano Pioli, che comunque l’ha utilizzato con una discreta continuità (14 presenze stagionali), e dunque i rossoneri non hanno intenzione di farne a meno. Krunic tra l’altro è considerato un jolly prezioso, visto che può giocare in diverse posizioni anche sulla trequarti. Calciomercato Milan: Raiola porta un top un giocatore dalla Juventus. VAI ALLA NOTIZIA>>>