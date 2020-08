Calciomercato Milan – Cessione Krunic? Ecco cifre ed impatto a bilancio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato come gregario dall’Empoli per 8 milioni di euro, Rade Krunic ha trovato poco spazio nella sua prima annata in rossonero. Il centrocampista bosniaco ha giocato poco anche dopo la ripresa del campionato e sembra tagliato fuori dai progetti di mister Stefano Pioli. Proprio per questo motivo il suo entourage si sta guardando intorno: l’ipotesi cessione si fa sempre più concreta.

Una società in particolare si è mostrata interessata al centrocampista, ossia il Torino di Marco Giampaolo. Il Milan non direbbe di no a priori, ma – come per Ricardo Rodríguez – vorrebbe che le proprie condizioni venissero soddisfatte. Per farlo ci sarà bisogno di un’offerta dei granata pari o superiore a € 6.133.334, che rappresenta il valore netto a bilancio di Krunic al 31 agosto 2020.

L'uscita del centrocampista bosniaco avrebbe un ulteriore effetto benevolo sulle casse del Diavolo, pari a € 3.521.234 (ammortamento annuo di € 1.333.734 e stipendio lordo di € 2.187.500). Da un'analisi complessiva, dunque, sembra che la cessione possa essere vantaggiosa per i rossoneri. Sarà dello stesso avviso anche il Torino o servirà trovare altri acquirenti?