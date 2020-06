Calciomercato Milan – Cessione Krunic? Cifre ed impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato in rossonero come primo acquisto della gestione di Marco Giampaolo, il centrocampista Rade Krunic ha trovato poco spazio in rossonero fino a scalare ad un ruolo di comprimario nel progetto tattico di Stefano Pioli. Proprio per questo motivo si fanno sempre più insistenti le voci relative ad un possibile addio, con il Torino che si colloca in pole position nella corsa al bosniaco.

Per convincere il Milan a privarsi dell’ex Empoli ci sarà bisogno di un’offerta pari o superiore a € 6.400.000, che rappresenta il valore netto che Krunic avrà a bilancio il prossimo 30 giugno. La cifra sembra congrua al valore del calciatore ed è per questo che il Milan può serenamente pensare di riuscire ad evitare la minusvalenza.

L’uscita di Krunic avrebbe inoltre un effetto benevolo sulle casse del Diavolo per € 4.225.000, cifra data dalla somma della quota di ammortamento annuo (€ 1.600.000) e dello stipendio lordo annuo (€ 2.625.000). Il Torino ci pensa con decisione, probabilmente su spinta di Giampaolo. Sarà proprio l’ex tecnico del Milan a prelevare il bosniaco? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>