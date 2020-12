Calciomercato Milan – Cessione Krunic? Cifre ed impatto a bilancio | News

Calciomercato Milan, cosa succede se parte Krunic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La collocazione tattica nel 4-2-3-1 è stata decisamente problematica per Rade Krunic. Nonostante l’entusiasmo generale della squadra, il bosniaco ha fallito nel tentativo di entrare nelle rotazioni, finendo per giocare pochissimo negli ultimi mesi. Le pretendenti per lui non mancano e visto il desiderio di acquistare un nuovo mediano, per l’ex Empoli potrebbero presto spalancarsi le porte della cessione.

Rispetto alla scorsa estate, il valore a bilancio del centrocampista si è leggermente abbassato, fino a scendere agli attuali 5,6 milioni. Una cifra assolutamente alla portata dei club a lui interessati, che potrebbero rifarsi avanti e trovare stavolta l’accordo con il Milan. Con un’offerta simile o addirittura superiore, infatti, i rossoneri potrebbero piazzare una plusvalenza, accogliendo così con favore il suo addio.

Un’eventuale cessione di Krunic sarebbe comunque positiva per le casse del club, determinando un risparmio di 2,12 milioni (0,8 di ammortamento, 1,3 di stipendio). I ‘rumors‘ su André Zambo Anguissa e Boubakary Soumaré confermano che il Milan vuole chiudere per un centrocampista. Farlo dopo l’addio a Krunic sarebbe sicuramente meno dispendioso. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO MILAN >>>