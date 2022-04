Calciomercato Milan – Vicina la cessione di Hauge all’Eintracht

Jens Petter Hauge lascerà definitivamente il Milan nel calciomercato estivo. L'esterno offensivo norvegese classe 1999 resterà all'Eintracht

Jens Petter Hauge è ad un passo dal lasciare il Milan a titolo definitivo nella prossima sessione di calciomercato . Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola.

L'esterno offensivo norvegese, classe 1999, era passato la scorsa estate all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un diritto, però, che sarebbe divenuto obbligo in caso di salvezza dei tedeschi in quest'edizione della Bundesliga.