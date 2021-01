Calciomercato Milan – Cessione Duarte, ecco la cifra del riscatto / News

Calciomercato Milan, le cifre del riscatto di Duarte

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Una notizia che era nell’aria ormai da mesi, diventata ufficiale due giorni fa. Leo Duarte è stato ceduto in prestito per 18 mesi all’Istanbul Basaksehir. Non è stata resa nota nessuna cifra in merito al diritto di riscatto a favore del club turco, che avrà un anno e mezzo di tempo per capire se continuare con il brasiliano o meno. Attenzione ai dettagli forniti dal giornalista Salim Manav di ‘Ajansspor’, che parla di 5,5 milioni di euro come cifra che il Basaksehir dovrà versare nelle casse rossonere per acquistare Duarte a titolo definitivo. Calciomercato Milan – Calhanoglu, incontro positivo: ecco cosa abbiamo scoperto >>>