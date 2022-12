Calciomercato Milan – Cessione Bakayoko? Cifre e impatto a bilancio

Tiémoué Bakayoko, ritornato al Milan nel calciomercato estivo 2021, potrebbe andare via a gennaio. Facciamo due conti in caso di una partenza

Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese, è ritornato al Milan (dopo l'esperienza in prestito nella stagione 2017-2018) nel calciomercato estivo 2021, proveniente dal Chelsea, in prestito biennale fino al 30 giugno 2023 per € 1.332.000 complessivi (€ 666.000 all'anno), così come evidenziato nei documenti ufficiali di bilancio del club rossonero.

Calciomercato Milan: cosa succede in caso di partenza di Bakayoko — Negli accordi con i 'Blues' è anche previsto l'obbligo di riscatto del suo cartellino, per 17 milioni di euro, qualora il giocatore collezionasse 15 presenze da almeno 45' nella stagione in corso, 2022-2023. Evento, però, davvero impossibile giacché, dopo le 18 partite (607' di gioco totali) della scorsa stagione, nella prima parte di quest'annata Bakayoko non ha mai messo piede in campo in gare ufficiali con il Diavolo di Stefano Pioli.

Ecco perché, nel corso del calciomercato invernale 2023, le strade del Milan e di Bakayoko dovrebbero separarsi. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, di comune accordo con l'entourage dell'ex calciatore anche di Napoli e Monaco, troveranno la soluzione migliore per risolvere anticipatamente il rapporto tra le parti.

I calcoli sull'eventuale cessione del francese a gennaio — Sotto contratto, come detto, con il Diavolo fino al 30 giugno 2023, Bakayoko, nel bilancio del Milan, ha ancora un costo complessivo di € 2.648.000 per la stagione in corso. Cifra data dai sei mesi residui della cifra pagata per il prestito di questa stagione (€ 333.000) più i sei mesi residui dello stipendio lordo annuale (€ 2.315.000 su € 4.630.000 complessivi annui).

Lasciando andare, quindi, il francese a gennaio, risolvendo anticipatamente il contratto di prestito stipulato il 30 agosto 2021 con il Chelsea, il Milan risparmierebbe € 2.648.000 sull'operazione Bakayoko. Un ritorno che non ha portato alcun frutto, né al giocatore né alla squadra rossonera.