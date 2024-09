Calciomercato – Il Milan segue attentamente il talento Tommaso Berti

Tommaso Berti, classe 2004 del Cesena, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Il giovane centrocampista sta facendo molto bene in Serie B

News di calciomercato, il Milan sembra interessato a Tommaso Berti del Cesena. Come riporta TuttoMercatoWeb, i rossoneri sarebbero tornati su un vecchio obiettivo. Tre anni fa pare che il Milan e Berti potessero trovare un'accordo, ma alla fine il centrocampista firmò con la Fiorentina. Il classe 2004 non ha fatto grande esperienza a Firenze ed è tornato a mettersi in mostra a Cesena. Nelle prime tre giornate di Serie B ha messo a referto un gol e due assist. Un inizio che ha riacceso l'interesse del Milan.