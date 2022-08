Calciomercato Milan – Centrocampo, 20 milioni di budget: le tre idee

Il Milan, in questo calciomercato estivo, vuole mettere le mani su un centrocampista. Il club rossonero ha 20 milioni di euro da spendere

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del Milan e, in relazione alle ultime mosse di calciomercato da compiere, in entrata, da qui al prossimo 1° settembre, ha sottolineato come i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara dispongano di un budget di 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan: arriverà un centrocampista? Se sì, quale?

E, al momento, il Milan si sta interrogando se e come utilizzarlo. L'emergenza sembra essere a centrocampo dove, andato via Franck Kessié, manca un giocatore con quelle caratteristiche fisiche e tecniche. Il rapporto qualità-prezzo, per ora, secondo 'Tuttosport', premia Raphael Onyedika, classe 2001, centrocampista nigeriano del Midtjylland.

Che sia lui la 'new entry' del Milan in queste ultime due settimane di calciomercato estivo? Il ragazzo viene valutato dai danesi 7 milioni di euro. Secondo il club di Via Aldo Rossi è troppo rispetto la sua 'struttura' attuale. Poi c'è Adrien Tameze dell'Hellas Verona, che ha il vantaggio di conoscere già il campionato di Serie A (ha giocato anche nell'Atalanta).

Gli svantaggi, però, sono due. Ha già 28 anni compiuti e poi la valutazione di almeno 10 milioni di euro sembra essere un po' eccessiva. Infine, ha concluso 'Tuttosport', c'è Sander Berge, classe 1998, colosso norvegese di proprietà dello Sheffield United. Sarebbe, in questo caso, tutta da verificare la sua adattabilità al calcio italiano, più tecnico rispetto a quello anglosassone. Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>