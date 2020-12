Calciomercato Milan – Centrocampo, si fa largo l’ipotesi Riqui Puig | News

Calciomercato Milan, c’è Riqui Puig per la mediana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ricard ‘Riqui’ Puig, classe 1999, aveva incantato il Milan quando, nell’International Champions Cup del 2018, aveva giocato contro la squadra di Gennaro Gattuso con la maglia del Barcellona. Adesso, a distanza di due anni e mezzo da quella gara, il ragazzo potrebbe svestire i colori blaugrana per indossare proprio quelli rossoneri.

‘Calciomercato.com‘, infatti, ha confermato l’interesse del Milan per Riqui Puig, che già nel calciomercato di gennaio potrebbe arrivare al Milan. Il calciatore catalano, in questa stagione, sta trovando pochissimo spazio con Ronald Koeman (appena 77′ spalmati in 4 presenze tra Champions League e Liga spagnola) e, pertanto, visto anche un rapporto conflittuale con il tecnico olandese, vuole andare via.

Il Milan lo segue da tempo e prevede di prendere presto contatto con gli agenti del ragazzo per studiare la fattibilità dell’operazione. Riqui Puig è sotto contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2021, ma non si svincolerà al termine della stagione. Negli accordi con il Barça, infatti, è previsto che scatti in maniera unilaterale una clausola per il rinnovo automatico del suo contratto fino al 30 giugno 2023.

I catalani valutano Riqui Puig ben 30 milioni di euro. Il Milan, però, nel caso in cui decida di provare l'affondo, vorrebbe imbastire l'operazione sulla base del prestito con diritto di riscatto (eventualmente con obbligo). Attenzione, però, alla concorrenza sul giocatore che piace all'Arsenal e, in particolare, al Betis. Le prossime elezioni presidenziali in casa Barcellona rendono ogni trattativa più difficile, ma il Diavolo su Riqui Puig c'è.