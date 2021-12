Calciomercato Milan – Centrocampo, serve un ricamo: Adli a gennaio?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: l'arrivo di Yacine Adli in rossonero potrebbe essere anticipato di qualche mese. Ecco perché

Daniele Triolo

Il Milan, nel calciomercato di gennaio, dovrebbe fare qualcosa a centrocampo. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, spiegando come se è vero che in difesa il Diavolo dovrà fare a meno di Simon Kjær per il resto della stagione, è altrettanto che vero che è in mediana che si costruiscono le vittorie.

Ed il Milan, quando Sandro Tonali non gioca, sta accusando a centrocampo davvero molti problemi. Finora perché Franck Kessié è stato sotto tono, perché Ismaël Bennacer non sembra più lui e perché Tiémoué Bakayoko non ha convinto. Ma la 'rosea' ha anche ricordato come, tra gennaio e febbraio 2022, si disputerà la Coppa d'Africa e i rossoneri perderanno due mediani su quattro.

Senza Kessié e Bennacer, si potrebbe ricorrere a soluzioni di necessità, quali Davide Calabria e Rade Krunić. Ma, per il quotidiano sportivo nazionale, al Milan più che una toppa in quel settore di campo serve un vero e proprio ricamo. Motivo per cui sarebbe opportuno (e, a quanto pare, la società ci sta pensando) anticipare l'arrivo di Yacine Adli in rossonero. È in quei mesi, in fin dei conti, che ci si gioca lo Scudetto. Milan, super rinforzo in attacco dalla Premier League? Le ultime >>>