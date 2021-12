Centrocampo Milan – Tonali unica certezza della mediana rossonera

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è cresciuto vertiginosamente rispetto alla passata stagione. È lui presente e futuro dei rossoneri

Tonali, per la 'rosea', è l'unica certezza della mediana rossonera, finora, in quest'annata. Nonostante per il tecnico rossonero Stefano Pioli non ci siano imprescindibili, il numero 8 è l'unica garanzia del Diavolo.